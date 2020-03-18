Tele2 и Telia поддержат удаленное школьное обучение роутерами и интернетом

Как заявил инициатор почина ”Каждому школьнику — компьютер!” Свен Яблонски, для полноценной э-учебы требуется компьютер или, по крайней мере, планшет. ”К сожалению, далеко не у всех учащихся они есть. Детям приходится делить компьютер с родителями, которые теперь тоже работают дома, а многие библиотеки, где можно было пользоваться компьютером и интернетом, сейчас закрыты. Всё это, безусловно, препятствует качественному школьному обучению в долгосрочной перспективе”, — отметил С. Яблонски.

Школьники, нуждающиеся в компьютерной и интернет-поддержке, уже определены благодаря оперативным действиям SA Innove, сообщил С. Яблонски. Через эту организацию будут также распределяться вышеуказанные комплекты среди семей школьников. В первую очередь комплекты получат наиболее нуждающиеся семьи. SA Innove надеется на активное сотрудничество с заинтересованными сторонами — классными руководителями и местным самоуправлениями.

По мнению руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, в условиях такой чрезвычайной ситуации крайне важно обеспечить школьникам равные возможности для успешной учебы. ”По статистике, у 3 — 7% школьников дома нет постоянного подключения к интернету. А ведь это одно из необходимых условий обучения на дому. Telia с радостью окажет поддержку школьникам, чтобы они могли пользоваться всеми школьными материалами и контактировать с учителями”.