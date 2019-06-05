Технологический тоннель улицы Котка открыт

В начале весны работники госкомпании AS Eesti Raudtee обнаружили в бетонных опорных стенах технологического каменного тоннеля, расположенного на отрезке железной дороги Таллинн-Пяэскюла со стороны ул.Котка, серьёзные трещины, появившиеся под воздействием вибрации от движения поездов. Из-за чего в период с 13 мая по 3 июня 2019, проводился ремонт опорных стен. На сегодняшний день ремонт окончен, тоннель снова открыт для местных жителей, сообщает управа Кристийне.
”Работы выполнены успешно. Целью ремонтных работ являлось устранение риска разрушения конструкции, а также обеспечение безопасности пешеходов и железнодорожного движения. В ходе работ имеющиеся подпорные стены сохранились, но их конструкция была укреплена”, — прокомментировал представитель госфирмы Иво Лахт. В период восстановительных работ в местах, прилегающих к железной дороге, было установлено специальное ограждение для повышения безопасности.
Старейшина района КристийнеЯанус Рийбе подчеркнул, что мы имеем дело с тоннелем, который имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект был устаревший и нуждался в реконструкции. "Благодарю AS Eesti Raudtee за быстрое техническое решение данного вопроса, ведь главным приоритетом является обеспечение безопасности пешеходов, а также удобство их передвижения из одного района в другой. Мы имеем дело с тоннелем, который ежедневно используется местными жителями, потому и в будущем он должен оставаться доступным для всех”, — добавил Рийбе.
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