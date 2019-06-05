Технологический тоннель улицы Котка открыт

”Работы выполнены успешно. Целью ремонтных работ являлось устранение риска разрушения конструкции, а также обеспечение безопасности пешеходов и железнодорожного движения. В ходе работ имеющиеся подпорные стены сохранились, но их конструкция была укреплена”, — прокомментировал представитель госфирмы Иво Лахт. В период восстановительных работ в местах, прилегающих к железной дороге, было установлено специальное ограждение для повышения безопасности.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе подчеркнул, что мы имеем дело с тоннелем, который имеет крайне важное значение для местных жителей, но объект был устаревший и нуждался в реконструкции. "Благодарю AS Eesti Raudtee за быстрое техническое решение данного вопроса, ведь главным приоритетом является обеспечение безопасности пешеходов, а также удобство их передвижения из одного района в другой. Мы имеем дело с тоннелем, который ежедневно используется местными жителями, потому и в будущем он должен оставаться доступным для всех”, — добавил Рийбе.