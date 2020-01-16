Технологически не готовы? Скептики предрекают сбой в реализации пенсионной реформы(1)
Пенсионная реформа может застопориться, поскольку пенсионный регистр не успеет подготовить необходимую инфотехнологичную систему, передает rus.err.ee.
Пенсионная реформа может застопориться, поскольку пенсионный регистр не успеет подготовить необходимую инфотехнологичную систему, передает rus.err.ee.
"Самое разумное внедрить все эти изменения за один раз. Это менее затратно как для нас, так и для участников рынка. И для этого нам надо 18 месяцев, в том числе и шесть месяцев для банков, управляющих фондами, чтобы они смогли адаптировать свои системы под нововведения", — сказала "Актуальной камере" член правления пенсионного регистра Кристи Сиса.
В пенсионном регистре, который хранит всю информацию о наших пенсионных паях и отвечает за их выплату говорят, что на масштабные выплаты система не была рассчитана, поэтому ее придется выстраивать с нуля.
А строить пока нечего, потому что закон еще не принят. Банкиры, инвесторы, юристы, представители пенсионерских организаций и оппозиционные политики настроены скептически.
Законопроект должен поступить на второе, решающее, чтение в Рийгикогу в ближайшие недели.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стали известны подробности гибели прикованной к кровати девушки
Самый громкий скандал в фигурном катании России
Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
Сменить отчество на матчество: В московском ЗАГСе оценили идею