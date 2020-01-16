Технологически не готовы? Скептики предрекают сбой в реализации пенсионной реформы

"Самое разумное внедрить все эти изменения за один раз. Это менее затратно как для нас, так и для участников рынка. И для этого нам надо 18 месяцев, в том числе и шесть месяцев для банков, управляющих фондами, чтобы они смогли адаптировать свои системы под нововведения", — сказала "Актуальной камере" член правления пенсионного регистра Кристи Сиса.

В пенсионном регистре, который хранит всю информацию о наших пенсионных паях и отвечает за их выплату говорят, что на масштабные выплаты система не была рассчитана, поэтому ее придется выстраивать с нуля.

А строить пока нечего, потому что закон еще не принят. Банкиры, инвесторы, юристы, представители пенсионерских организаций и оппозиционные политики настроены скептически.

Законопроект должен поступить на второе, решающее, чтение в Рийгикогу в ближайшие недели.