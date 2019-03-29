TEDxLasnamäe: от кризисной коммуникации до боди-позитива и машинного перевода

В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступит эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, который расскажет, как вести коммуникацию во время кризиса.

Вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров поведает о вызовах, ожидающих нас в сфере налогов, а доцент кафедры языковых технологий Марк Фишель — как улучшить технологию машинного перевода.

Помимо них спикерами станут модель плюс-сайз Виктория Скрынник, фермер Максим Киричко, специалист по машинному обучению Анна Альянаки, дизайнер Дан Миккин, доктор технических наук Марина Кричевская.

Конференция TEDxLasnamäe состоится в торговом центре T1. В разные годы на ней выступали именитые местные и зарубежные спикеры, среди которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главные редакторы российских изданий "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и Meduza Галина Тимченко.