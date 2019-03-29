TEDxLasnamäe: от кризисной коммуникации до боди-позитива и машинного перевода

6 апреля, пройдет очередная конференция смелых идей TEDxLasnamäe. Организаторы мероприятия напоминают, что продажа билетов завершится в это воскресенье, 31 марта, или пока билеты имеются в наличии.
В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступит эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, который расскажет, как вести коммуникацию во время кризиса.
Вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров поведает о вызовах, ожидающих нас в сфере налогов, а доцент кафедры языковых технологий Марк Фишель — как улучшить технологию машинного перевода. Помимо них спикерами станут модель плюс-сайз Виктория Скрынник, фермер Максим Киричко, специалист по машинному обучению Анна Альянаки, дизайнер Дан Миккин, доктор технических наук Марина Кричевская.