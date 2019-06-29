Teatrikus закончился уникальным театральным праздником

Длившийся несколько месяцев театральный марафон “TEATRIKUS” закончился фестивалем, который прошел 22 июля в Vaba Lava в Нарве. На мероприятии были объявлены лучшие актёры и режиссеры, выбиравшиеся из девяти театральных постановок.
Фестиваль ”TEATRIKUS” отметил конец образовательного цикла программы, целью которого было помочь развиться самостоятельным театральным коллективам и соединить их с новыми коллегами. На протяжении программы участники смогли научиться лучше развивать идеи для постановок и заниматься театральным маркетингом. Помимо этого, каждая участвующая команда смогла поработать над одной конкретной идеей, которую под конец проекта нужно было превратить в постановку. По словам главного организатора марафона ”TEATRIKUS” Яны Павленковой, первый год марафона был безусловно успешным, партнеры и участники проекта хотят продолжать воплощать в жизнь его концепцию и в следующем году. ”Мы убеждены, что такого рода программы развития креативной экономики необходимы. Нам они позволили привлечь и объединить театралов и экспертов, которые вместе смогли достичь восхитительных результатов” — комментирует Яна.
Постановку фестиваля оценивало жюри, в составе которого были: Татьяна Космынина (Русский театр), Алисия-Элизабет Евтюкова (НКО Kinoteater), Урсула Роосмаа (British Counci — Британский Совет), Яна Павленкова (Нарвский творческий инкубатор), Филипп Лос (Русский театр) и Пеэтер Раудсепп (Театр Раквере).
По итогам фестиваля были награждены: Марина Болохова из Йыхвинского молодежного театра ”Экспромт” за лучшую женскую роль и Карл Кирт из театра Кунгла за лучшую мужскую роль. Фаворитом публики стала театральная группа из Нарвы „Shot”. Члены жюри приняли исключительное решение — дать Гран-при двум театрам: театру ”Вильде” из Тарту и театру ”316” из Таллинна. Оба театральных коллектива смогут отправиться в Великобританию при поддержке Британского Совета и Фонда Развития Предпринимательства (EAS), чтобы погрузиться в мир Британского театра и использовать полученные там знания в своей будущей деятельности.
По словам председателя жюри Пеэтера Раудсеппа: ”Фестиваль ”TEATRIKUS” дал хороший обзор о потенциале любительских театральных трупп и предоставил возможность увидеть их в ином свете. Важность пройденной программы была очень видна во время выступления большинства групп. Было заметно, что у всех вовлеченных в программу появились новые перспективы. Также стоит отметить, что основой большинства представленных работ является сильная этическая гражданская позиция. Где, порой еще немного лозунгово-плакатной эстетике добавляется и очищенный художественный образ. Люди, выходящие на сцену, осознали, что будущее создают они сами, и сами действуют во имя лучшего будущего”.
Больше узнать о программе этого театрального марафона можно по адресу https://objekt.is/ru/projects/teatrikus/
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Реализация проекта поддерживается Фондом Развития Предпринимательства (EAS) из средств Европейского фонда регионального развития Европейского Союза в рамках проекта ”Содействие меж- и надотраслевому сотрудничеству через развитие визуальных медиа”. Партнерами и спонсорами проекта являются Vaba Lava, Культурный Капитал Эстонии, Посольство Федеративной Республики Германия в Эстонии, Русский Театр в Таллинне.
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