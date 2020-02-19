Театр Старого Баскина подал на Министерство культуры в суд

"Мы оспариваем имеющуюся в настоящее время систему распределения денег, подпись под которой поставил и министр", — сказал руководитель Театра Старого Баскина Аарне Вальмис в интервью передаче ETV "Очевидец" (Pealtnägija).

Система распределения господдержки существует уже 16 лет, в рамках которой экспертная комиссия из восьми человек оценивает заявки на основе ряда критериев, таких как художественный уровень и совместные проекты, а также показ представлений в малонаселенных районах.

"Театр Старого Баскина не получил господдержки, потому что его деятельность с учетом всех различных критериев была не так хороша, как у других, получивших поддержку", — сказал вице-канцлер Министерства культуры Хиллар Сейн.

Поскольку Театр Старого Баскина требует прежде всего правовой защиты, это означает, что до тех пор пока идут судебные разбирательства, надо было бы приостановить выплаты и другим театрам.