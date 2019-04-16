Teatejooks призывает школы провести 9 мая день движения #lapsedtrenni

К инициативе уже присоединились школы города Тарту, а кульминацией дня движения станет участие учеников 5–9-х классов в благотворительной эстафете, которая пройдет на тартуской Ратушной площади. Одновременно старт будет дан еще в 26 городах и населенных пунктах страны: Таллинне, Арукюла, Элва, Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Курессааре, Муху, Кохтла-Ярве, Кярдла, Нарве, Нарва-Йыэсуу, Отепяэ, Пайде, Рапла, Пеэтри, Пылва, Пярну, Раквере, Силламяэ, Тырва, Валга, Виймси, Вильянди и Выру.

”Благотворительная эстафета Teatejooks — самое масштабное в стране спортивное мероприятие для школьников. В этом году эстафета пройдет уже в 14-й раз. Мы неизменно видим в глазах тысяч ребят неподдельную радость от спорта, которым они занимаются в компании друзей”, — рассказал Эрик Палласе.

Эстафета Teatejooks пройдет 9 мая. По всей Эстонии в ней примут участие более 12 тысяч школьников. Мероприятие призвано популяризовать здоровый образ жизни и привычку заниматься спортом, а также ”заразить” детей любовью к движению, что подарит им здоровье и здоровое отношение к жизни. Участие в эстафете Teatejooks бесплатно, с правилами можно ознакомиться на сайте www.teatejooks.ee. Регистрация открыта до 24 апреля.

По традиции присутствует и аспект благотворительности: в этом году Teatejooks поддерживает создание возможности совместных игр для детей, прикованных к инвалидным коляскам — мы помогаем собрать средства на расширение приспособленного для людей в инвалидных колясках игрового и тренировочного парка, который находится поблизости от Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. Рядом с игровой зоной планируется установить несколько новых аттракционов, в частности игровой городок и песочницы разной высоты, что позволит лишившимся способности ходить детям играть на улице вместе с другими детьми.

Лечение утративших способность двигаться детей в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре можно поддержать, в любой момент позвонив на благотворительную линию по номеру 900 7777. Каждый звонок равен пожертвованию в размере 7 евро.

Эстафету Teatejooks организует MTÜ Tallinnmeeting, занимающееся организацией различных спортивных мероприятий и состязаний. Генеральным спонсором эстафеты является Mesikäpp компании Kalev. Прочие спонсоры: фонд Kultuurkapital, город Таллинн, город Тарту, Rademar и Союз легкой атлетики Эстонии.