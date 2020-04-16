16.04.2020, 20:50

"Те, кто имеют, должны делиться". Церковный фонд собирает деньги для четырех храмов

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Narva Ida-Virumaa pealinnaks
Narva Ida-Virumaa pealinnaksFoto: Sven Arbet

Во вторник, 14-го апреля Церковный фонд под официальным названием SA EELK Toetusfond запустил первую общественную кампанию по сбору пожертвований, в рамках которой будут собраны деньги для четырех храмов: Александровского собора в Нарве, церкви Святого Николая в Палдиски, церкви Маарья в Тарту и церкви Маарья в Тыстамаа.

Часть пожертвований пойдет на организацию работы духовенства в трудное время. Церковный фонд надеется найти 10 000 благотворителей, которые совершали бы регулярные пожертвования в среднем на сумму 10 евро в месяц. Пожертвования можно сделать на сайте www.kirikufond.ee

”Сейчас трудный период не только в эмоциональном и психологическом, но и в материальном плане”, — сказал архиепископ EELK Урмас Вийльма. ”Члены общества в Эстонии нуждаются в поддержке друг друга, и как гласит Священное Писание, никто не должен нуждаться, а те, кто имеют, должны делиться с неимеющими. Задача Церковного фонда привести в порядок как наши храмы, так и наше общество. Чем здоровее люди психически, тем жизнеспособнее эстонская нация. Мы позаботимся о церквях и о людях. Приведем в порядок себя и своих близких”.

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”В Эстонии насчитывается около 300 сакральных зданий, из которых почти 50 были отремонтированы за последние 30 лет”, — сказал председатель совета Церковного фонда Индрек Лауль. ”Этого недостаточно, если мы хотим сохранить культурное и художественное наследие, созданное нашими предками, и духовную среду, которая укажет нам путь. Если нет среды, способствующей выживанию, выжить очень трудно. История и наследие даруют нам душевные силы и возможность двигаться дальше. Мы хотим подарить четырем церквям новую жизнь, и это только начало”.

”Основывая Церковный фонд, архиепископ Урмас Вийльма отметил, что мы не вечны, в отличие от Бога и церкви”, — рассказал руководитель Церковного фонда Янек Мягги. ”Первая общественная кампания по сбору средств рассчитана на поддержку четырех церквей, находящихся в трудном положении и нуждающихся в срочной помощи. Мы надеемся, что сможем не только привести в порядок здания церквей, но и поддержать работу их духовенства. Для Церковного фонда наибольшее значение имеют регулярные пожертвования. Каждый цент и евро, которые люди жертвуют регулярно, способствуют укреплению душевной стабильности эстонской нации”.

Церковный фонд (полное название SA EELK Toetusfond, www.kirikufond.ee) был основан 9-го января 2018-го года. Фонд собирает добровольные пожертвования для поддержки церквей, приведения в порядок и реновации храмов и организации работы духовенства.

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