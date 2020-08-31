Татьяна Толстая о продаже кинотеатров Forum Cinemas: будущее не предвещает ничего хорошего

Что вы думаете о покупке Forum Cinemas фирмой UP Invest, которая принадлежит владельцу Apollo Линнамяэ?

Данное слияние окажет сильное и долгосрочное негативное влияние на кинорынок Эстонии, так как одна компания сможет осуществлять практически полный контроль над программами фильмов и ценами на билеты. Напомню, что за время COVID паузы дистрибуторская компания группы Apollo взяла под контроль дистрибуцию студий Universal и Paramount, таким образом увеличив свое присутствие на рынке кино дистрибуции примерно до 70% (4 из 6 голливудских студий + дистрибуция фильмов местного производства).

А в сочетании с уже имеющимися в распоряжении этой группы другими активами, а именно беспрецедентная поддержка медиа группы Eesti Media Group, беспрецедентный доступ к наружной рекламе через ресурсы Digiekraanid, совершенно беспрецедентное сочетание с группой ресторанов и кафе а также других не связанных напрямую бизнесов, недавнее приобретение билетной систему Markus и производство фильмов, это означает фактическое окончание конкуренции на рынке кинопоказа в Эстонии. Если посмотреть на сложившуюся ситуацию еще более широко, то день, когда данная сделка будет разрешена, станет днем начала тотальной монополизации всей экономики Эстонии. Сама по себе сделка является открытой декларацией амбиций и намерений данной группы, стремительно и агрессивно монополизирующей экономику целой страны.

Как это может повлиять на потребителя? Теперь цены везде будут высокими и не будет конкуренции? Какие изменения могут последовать в кинопрокате?

Целью создания любой монополии является контроль цен, продуктов и бизнес отношений. Монополизация рынка никогда и нигде не давала никаких преимуществ конечному потребителю. Помимо неизбежного роста цен и снижения качества обслуживания, можно ожидать дискриминации небольших дистрибьюторов и сужения выбора фильмов для потребителя. Последствия от такой сделки могут быть крайне негативными и для коммерческой недвижимости, для ресторанного сектора, для сектора рекламы и многих других секторов, где уже сегодня Группа Аполло занимает доминирующую позицию. И не нужно питать иллюзий: после установления монополии цены будут высокими, а качество низким.