Тартуское общежитие закрыли из-за коронавируса. Что это значит и каково теперь студентам?

Что думают сами студенты по этому поводу?
Мартин Хейфорд, первый курс магистратуры, иностранный студент:
Весь третий этаж находится на карантине. Они (я думаю, это были работники студенческой деревни. Явно не чиновники из совета по здравоохранению) обошли все комнаты, чтобы посчитать людей, которые фактически находятся в общежитии, и сообщили нам, что мы будем сдавать анализы в ближайшие несколько дней.
Утром я решил запастись продуктами, полицейским в вестибюле зафиксировал время моего выхода и возвращения.
Анонимное мнение иностранного студента магистратуры:
Я считаю, что это трудные времена для всех нас, но мы можем пройти через это вместе. Только это должно выражаться единении духа, а не в организации вечеринок и вечеров кино. Сегодня в Raatuse мы видим последствия таких безответственных действий. Все началось с того, что двум людям на третьем этаже был поставлен ”положительный” диагноз, а затем еще пятерым (из пятнадцати), которые были с ними в контакте, поэтому весь этаж был помещен в карантин. Теперь все здание находится на карантине. С завтрашнего дня они обеспечат питание всех жильцов.
Давайте мы все-таки станем ответственнее, давайте оставаться в безопасности!
Анонимное мнение иностранного студента бакалавриата (проживает на третьем этаже):
Этим утром медики вернулись, чтобы протестировать на этот раз весь третий этаж. Мы не можем выйти из нашей квартиры. Для нас будет предоставлено трехразовое питание, и мы должны будем оставаться на карантине в течение следующих пятнадцати дней. Это плохая ситуация, но я стараюсь оставаться позитивным, ведь моя семья и друзья находятся в таких условиях уже месяц. Мой карантин только начался вчера и, надеюсь, закончится через две недели. Во всяком случае, я смотрю на вещи позитивно.
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