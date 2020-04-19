19.04.2020, 14:50

Тартуское общежитие закрыли из-за коронавируса. Что это значит и каково теперь студентам?

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Нина Брянцева
EST
Tartu Raatuse ühiselamu läks kuue nakatumisjuhu tõttu karantiini.
Tartu Raatuse ühiselamu läks kuue nakatumisjuhu tõttu karantiini.Foto: Argo Ingver

Студенческая вечеринка закончилась феерично — 6 заболевших. А с 17 апреля все здание находится на строгом карантине. Что же происходит сейчас с теми, кто невольно попал под такой ”домашний арест”?

Начнем с того, что сначала все запутались. Вечеров 16 апреля студенты, проживающие в общежитии Raatuse 22, получили e-mail от администрации студенческий деревни, в котором сообщалось, что у одного из студентов подтвердилось заболевание. Спустя два часа был объявлен карантин для всего третьего этажа, на котором был выявлен случай заражения. Напуганные студенты начали было подсчитывать свои запасы еды и туалетной бумаги, но еще через час на e-mail пришло сообщение о том, что согласно распоряжению Департамента здравоохранения, карантин отменяется, в изоляции должны оставаться только зараженные. Сбитые с толку студенты ушли спать, чтобы проснуться от новости, что карантин на третьем этаже все-таки устанавливают. А во второй половине для случилось то, чего уже ждали — все здание было закрыто на карантин.

Что это значит и каковы масштабы?

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Raatuse 22 — одно из трех новых общежитий, в которые заселяют иностранных студентов. Конкретно в это, как правило, попадают студенты по обмену — те, кто приехал в Эстонию на семестр, в рамках программы ”Erasmus”. Да, в этом году такие тоже есть, ведь пандемия началась примерно через месяц после начала весеннего семестра. Кроме того, в Raatuse живут еще бакалавры и магистры со всех уголков мира. Такие образом, домой вернулись далеко не все, ведь для многих совершать такое путешествие — значит подвергать себя опасности вдвойне. Еще один момент — в данном общежитии блок рассчитан на 6 человек. Это значит, что они делят одну кухню и одну ванную, возможно, пользуются общими ножами и кастрюлями. Если вы живете в таком блоке, то ваше здоровье напрямую зависит от здоровья еще пяти человек. Для сравнения — в двух других общежитиях блочного типа в одном блоке проживают четверо.

Как же теперь жить?

Как ходить за продуктами и средствами личной гигиены? Куда девать мусор? Надолго ли? Сейчас этими вопросами озабочены не только студенты, но и администрация кампуса. Проблему с продовольствием решили быстро — еще до официального объявления о закрытии целого здания студентам сообщили, что с 18 апреля общежитие предоставляет трехразовое питание. Студентов будут снабжать боксами с едой и питьевой водой, причем доставка будет осуществляться строго на этаж.

Что думают сами студенты по этому поводу?

Мартин Хейфорд, первый курс магистратуры, иностранный студент:

Весь третий этаж находится на карантине. Они (я думаю, это были работники студенческой деревни. Явно не чиновники из совета по здравоохранению) обошли все комнаты, чтобы посчитать людей, которые фактически находятся в общежитии, и сообщили нам, что мы будем сдавать анализы в ближайшие несколько дней.

Утром я решил запастись продуктами, полицейским в вестибюле зафиксировал время моего выхода и возвращения.

Анонимное мнение иностранного студента магистратуры:

Я считаю, что это трудные времена для всех нас, но мы можем пройти через это вместе. Только это должно выражаться единении духа, а не в организации вечеринок и вечеров кино. Сегодня в Raatuse мы видим последствия таких безответственных действий. Все началось с того, что двум людям на третьем этаже был поставлен ”положительный” диагноз, а затем еще пятерым (из пятнадцати), которые были с ними в контакте, поэтому весь этаж был помещен в карантин. Теперь все здание находится на карантине. С завтрашнего дня они обеспечат питание всех жильцов.

Давайте мы все-таки станем ответственнее, давайте оставаться в безопасности!

Анонимное мнение иностранного студента бакалавриата (проживает на третьем этаже):

Этим утром медики вернулись, чтобы протестировать на этот раз весь третий этаж. Мы не можем выйти из нашей квартиры. Для нас будет предоставлено трехразовое питание, и мы должны будем оставаться на карантине в течение следующих пятнадцати дней. Это плохая ситуация, но я стараюсь оставаться позитивным, ведь моя семья и друзья находятся в таких условиях уже месяц. Мой карантин только начался вчера и, надеюсь, закончится через две недели. Во всяком случае, я смотрю на вещи позитивно.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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