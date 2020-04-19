Тартуское общежитие закрыли из-за коронавируса. Что это значит и каково теперь студентам?

Начнем с того, что сначала все запутались. Вечеров 16 апреля студенты, проживающие в общежитии Raatuse 22, получили e-mail от администрации студенческий деревни, в котором сообщалось, что у одного из студентов подтвердилось заболевание. Спустя два часа был объявлен карантин для всего третьего этажа, на котором был выявлен случай заражения. Напуганные студенты начали было подсчитывать свои запасы еды и туалетной бумаги, но еще через час на e-mail пришло сообщение о том, что согласно распоряжению Департамента здравоохранения, карантин отменяется, в изоляции должны оставаться только зараженные. Сбитые с толку студенты ушли спать, чтобы проснуться от новости, что карантин на третьем этаже все-таки устанавливают. А во второй половине для случилось то, чего уже ждали — все здание было закрыто на карантин.

Что это значит и каковы масштабы?

Raatuse 22 — одно из трех новых общежитий, в которые заселяют иностранных студентов. Конкретно в это, как правило, попадают студенты по обмену — те, кто приехал в Эстонию на семестр, в рамках программы ”Erasmus”. Да, в этом году такие тоже есть, ведь пандемия началась примерно через месяц после начала весеннего семестра. Кроме того, в Raatuse живут еще бакалавры и магистры со всех уголков мира. Такие образом, домой вернулись далеко не все, ведь для многих совершать такое путешествие — значит подвергать себя опасности вдвойне. Еще один момент — в данном общежитии блок рассчитан на 6 человек. Это значит, что они делят одну кухню и одну ванную, возможно, пользуются общими ножами и кастрюлями. Если вы живете в таком блоке, то ваше здоровье напрямую зависит от здоровья еще пяти человек. Для сравнения — в двух других общежитиях блочного типа в одном блоке проживают четверо.

Как же теперь жить?

Как ходить за продуктами и средствами личной гигиены? Куда девать мусор? Надолго ли? Сейчас этими вопросами озабочены не только студенты, но и администрация кампуса. Проблему с продовольствием решили быстро — еще до официального объявления о закрытии целого здания студентам сообщили, что с 18 апреля общежитие предоставляет трехразовое питание. Студентов будут снабжать боксами с едой и питьевой водой, причем доставка будет осуществляться строго на этаж.