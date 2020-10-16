Тартуское научное предприятие: мы создадим лекарство против коронавируса лучше того, что давали Трампу

Патентный департамент США зарегистрировал и взял в производство ходатайство Icosagen о патентировании препарата под названием "SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies", на который тартуская фирма хочет получить защиту как на интеллектуальную собственность.

Специалисты предприятия в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Норвежского научно-технологического университета изучали способности антител препятствовать заражению клеток вирусом SARS-CoV-2. В ходе испытаний выяснилось, что целых 19 различных антител способны эффективно противостоять размножению SARS-CoV-2.

"Находящиеся сейчас на этапе клинических испытаний антитела, которые вводили и президенту Трампу, можно считать первым поколением молекул, которые дают, конечно, эффект, но для этого их нужно вводить в значительно большем количестве", - сказал научный директор Icosagen Март Устав.

Разработанный Icosagen препарат следующего поколения должен помочь сделать лекарство на основе антител значительно более доступным для инфицированных людей.

16 ноября во Франции начинаются испытания разработанного Icosagen медикамента на животных.

Icosagen занимается также и разработкой диагностических средств по SARS-CoV-2. Правительство Эстонии поддержало эти работы суммой в 100 000 евро.

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