13.02.2020, 21:51

Тартуское горсобрание выразило недоверие вице-мэру Ранд. К власти приходят социал-демократы


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Monica Rand
Monica RandFoto: Jassu Hertsmann

В четверг, 13 февраля, Тартуское горсобрание 27 голосами "за" выразило недоверие вице-мэру Монике Ранд. Против проголосовали 15 депутатов горсобрания. Еще один вице-мэр Мадис Лепаыйэ покинул свою должность из-за проблем со здоровьем, передает Rus.err.

Новыми вице-мэрами стали представители Социал-демократической партии Геа Кангиласки и Аско Тамме.

Заявление об отставке представил председатель горсобрания Ааду Муст (Центристская партия), который доработает до 19 февраля. Нового председателя выберут 20 февраля. Им, скорее всего, станет социал-демократ Леммит Каплински.

В понедельник представители Партии реформ и Социал-демократической партии подписали новый коалиционный договор, на основании которого будет осуществляться управлением городом.

В предыдущую правящую коалицию в Тарту входили Партия реформ и Центристская партия, но реформисты решили прекратить сотрудничество с центристами из-за внутренних распрей у центристов в последние полгода, которые стали мешать нормальной работе городских властей.

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