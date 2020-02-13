Тартуское горсобрание выразило недоверие вице-мэру Ранд. К власти приходят социал-демократы

Новыми вице-мэрами стали представители Социал-демократической партии Геа Кангиласки и Аско Тамме.

Заявление об отставке представил председатель горсобрания Ааду Муст (Центристская партия), который доработает до 19 февраля. Нового председателя выберут 20 февраля. Им, скорее всего, станет социал-демократ Леммит Каплински.

В понедельник представители Партии реформ и Социал-демократической партии подписали новый коалиционный договор, на основании которого будет осуществляться управлением городом.

В предыдущую правящую коалицию в Тарту входили Партия реформ и Центристская партия, но реформисты решили прекратить сотрудничество с центристами из-за внутренних распрей у центристов в последние полгода, которые стали мешать нормальной работе городских властей.