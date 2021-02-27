Тартуский вирусолог: мы все чаще находим более заразные штаммы COVID-19, но причина резкого роста заболеваемости в другом!

"Я полагаю, что дело всё-таки в поведении самих людей — в том, насколько хорошо они используют все возможные меры предосторожности. На мой взгляд, 80-90% роста заболеваемости можно предотвратить с помощью классической методики, о чем всё время и говорится", — сказал Радко Ави изданию Forte.

Радко Ави занимается анализом геномов коронавирусов в составе рабочей группы KoroGeno-EST. Именно эта группа выясняет, насколько распространены в Эстонии те или иные штаммы COVID-19, включая британский, южноафриканский, бразильский, а теперь еще E484K, получивший в последнее время распространение в США.

С 1 января в Тартуском университете мутировавший вирус был обнаружен 531 раз, в том числе случаев британского штамма было 73, южноафриканского — 5. Только на прошлой неделе британский вариант был найден в 28 анализах. Схожий с южноафриканским штамм E484K был выявлен дважды.

Южноафриканский вариант до сих пор был обнаружен только у прибывших из-за рубежа. Пока не ясно, имеет ли он распространение в Эстонии.

В период с сентября тремя наиболее распространенными в Эстонии штаммами, по данным рабочей группы, являются:

B.1

B.1.1.10

B.1.258

Два первых не содержат мутацию S-гена, это тот тип вируса, с которого началась пандемия в китайском Ухане. Третий содержит мутацию S-гена, что может повлиять на степень его заразности.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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