Тартуский университет входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы, но его опережают российские учебные заведения(4)
По версии Британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, Тартуский университет занимает 4 место в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.
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