Тартуский университет входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы, но его опережают российские учебные заведения

Российские университеты — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет — заняли первые три строчки в рейтинге. Далее следует Тартуский университет.

В первой десятке 4 университета из России, 3 из Чехии, 2 из Польши и один эстонский.

TalTech занимает 22 строчку, Таллиннский университет 71-ю. Других эстонских университетов в списке нет.

Всего в рейтинге 350 вузов.

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