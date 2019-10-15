15.10.2019, 16:55

Тартуский университет входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы, но его опережают российские учебные заведения


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Тартуский университет входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы, но его опережают российские учебные заведения
Foto: Raivo Tasso

По версии Британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, Тартуский университет занимает 4 место в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.

Российские университеты — МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет — заняли первые три строчки в рейтинге. Далее следует Тартуский университет.

В первой десятке 4 университета из России, 3 из Чехии, 2 из Польши и один эстонский.

TalTech занимает 22 строчку, Таллиннский университет 71-ю. Других эстонских университетов в списке нет.

Всего в рейтинге 350 вузов.

Quacquarelli Symonds — одна из самых авторитетных компаний, которая составляет различные рейтинги учебных заведений. Например, ТОП-500 университетов в мире по трудоустройству выпускников.

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