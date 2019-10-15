Тартуский университет входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы, но его опережают российские учебные заведения
По версии Британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds, Тартуский университет занимает 4 место в рейтинге лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.
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