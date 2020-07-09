Тартуский университет удалил эстонскую версию статьи с критикой властей Китая

В феврале этого года по инициативе проректора из журнала вуза была изъята статья, посвященная начавшемуся в 2019 году сотрудничеству университета с китайской корпорацией Huawei. На днях с официального интернет-блога учреждения исчезла эстонская версия статьи, написанной двумя гонконгскими студентами Тартуского университета. Это была критическая публикация затрагивающая принятый в конце мая в Китае закон о безопасности.

В университете объясняют, что публикация была удалена для того, чтобы официальный блог вуза не превращался в площадку для препирательств двух студентов. Кроме того, обсуждаемая тема университету не близка, и сотрудничество с китайской корпорацией здесь ни при чём.

"В университете есть свобода слова, но существует разница между академическими дебатами и выражением позиции университета. В первом случае каждый может высказываться, как считает нужным, но при высказывании общей позиции вуза, на официальном канале, нужно тщательно продумывать темы. Нет смысла ввязываться в каждую войну", — поясняет проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк.