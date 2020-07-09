Тартуский университет удалил эстонскую версию статьи с критикой властей Китая
Уже второй раз за год Тартуский университет удаляет со своей эстоноязычной страницы публикации, критически комментирующие происходящее в Китае, пишет rus.err.
Уже второй раз за год Тартуский университет удаляет со своей эстоноязычной страницы публикации, критически комментирующие происходящее в Китае, пишет rus.err.
В феврале этого года по инициативе проректора из журнала вуза была изъята статья, посвященная начавшемуся в 2019 году сотрудничеству университета с китайской корпорацией Huawei. На днях с официального интернет-блога учреждения исчезла эстонская версия статьи, написанной двумя гонконгскими студентами Тартуского университета. Это была критическая публикация затрагивающая принятый в конце мая в Китае закон о безопасности.
В университете объясняют, что публикация была удалена для того, чтобы официальный блог вуза не превращался в площадку для препирательств двух студентов. Кроме того, обсуждаемая тема университету не близка, и сотрудничество с китайской корпорацией здесь ни при чём.
"В университете есть свобода слова, но существует разница между академическими дебатами и выражением позиции университета. В первом случае каждый может высказываться, как считает нужным, но при высказывании общей позиции вуза, на официальном канале, нужно тщательно продумывать темы. Нет смысла ввязываться в каждую войну", — поясняет проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать