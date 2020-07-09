09.07.2020, 22:02

Тартуский университет удалил эстонскую версию статьи с критикой властей Китая


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Ülikool ei võta väidetavalt välispoliitilistest debattidest osa, ometi ei vasta see TÜ sotsiaalmeedia põhjal tõele.
Ülikool ei võta väidetavalt välispoliitilistest debattidest osa, ometi ei vasta see TÜ sotsiaalmeedia põhjal tõele. Foto: Anni Õnneleid

Уже второй раз за год Тартуский университет удаляет со своей эстоноязычной страницы публикации, критически комментирующие происходящее в Китае, пишет rus.err.

В феврале этого года по инициативе проректора из журнала вуза была изъята статья, посвященная начавшемуся в 2019 году сотрудничеству университета с китайской корпорацией Huawei. На днях с официального интернет-блога учреждения исчезла эстонская версия статьи, написанной двумя гонконгскими студентами Тартуского университета. Это была критическая публикация затрагивающая принятый в конце мая в Китае закон о безопасности.

В университете объясняют, что публикация была удалена для того, чтобы официальный блог вуза не превращался в площадку для препирательств двух студентов. Кроме того, обсуждаемая тема университету не близка, и сотрудничество с китайской корпорацией здесь ни при чём.

"В университете есть свобода слова, но существует разница между академическими дебатами и выражением позиции университета. В первом случае каждый может высказываться, как считает нужным, но при высказывании общей позиции вуза, на официальном канале, нужно тщательно продумывать темы. Нет смысла ввязываться в каждую войну", — поясняет проректор по учебной части Тартуского университета Ауне Валк.

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