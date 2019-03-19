19.03.2019, 15:59
Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом
Тартуский университет признал плагиатом обе магистерские работы Анастасии Коваленко (Социал-демократическая партия). В работах Коваленко по экономике и праву был использован большой объем материала без указания авторства.
У Коваленко два диплома магистра. Первый из них, на тему отмывания денег, она защитила в ТУ 2015 году. Вторая работа 2017 года была посвящена правам малых акционеров.
Что станет с дипломами Коваленко и ее степенью магистра, выяснится позже. Руководства университета должно ознакомиться с решением комиссии и запросить мнение различных структур.
Подозрения в плагиате касались лишь ее магистерских работ. Коваленко получила степень бакалавра после сдачи экзамена на кафедре права ТУ.