Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом

У Коваленко два диплома магистра. Первый из них, на тему отмывания денег, она защитила в ТУ 2015 году. Вторая работа 2017 года была посвящена правам малых акционеров.

Что станет с дипломами Коваленко и ее степенью магистра, выяснится позже. Руководства университета должно ознакомиться с решением комиссии и запросить мнение различных структур.

Подозрения в плагиате касались лишь ее магистерских работ. Коваленко получила степень бакалавра после сдачи экзамена на кафедре права ТУ.