19.03.2019, 15:59

Тартуский университет признал обе дипломные работы Анастасии Коваленко плагиатом

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комментарий Коваленко
rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

Тартуский университет признал плагиатом обе магистерские работы Анастасии Коваленко (Социал-демократическая партия). В работах Коваленко по экономике и праву был использован большой объем материала без указания авторства.

У Коваленко два диплома магистра. Первый из них, на тему отмывания денег, она защитила в ТУ 2015 году. Вторая работа 2017 года была посвящена правам малых акционеров.

Что станет с дипломами Коваленко и ее степенью магистра, выяснится позже. Руководство университета должно ознакомиться с решением комиссии и запросить мнение различных структур.

Подозрения в плагиате касались лишь ее магистерских работ. Коваленко получила степень бакалавра после сдачи экзамена на кафедре права ТУ.

По словам Коваленко, она уважает решение Комиссия ТУ, но, по ее оценке, это не является пропорциональным решением, но принятым под давлением общественности. ”Я до сих пор не считаю свою работу плагиатом, но, как я уже говорила, в моей работе есть технические недостатки, есть части, в которых я не сослалась в соответствии с требованиями. И комиссия не считает мою работу плагиатом, а обосновывает свою позицию нарушением правил цитирования”, — прокомментировала политик.

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