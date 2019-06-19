19.06.2019, 21:05

Тартуский университет поднялся в рейтинге вузов на недосягаемую ранее высоту


rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahooneFoto: Anni Õnneleid

Сегодня был обнародован обновленный международный университетский рейтинг QS World University Rankings, в котором Тартуский университет поднялся на самое высокое в своей истории место.

В свежем рейтинге ТУ находится на 301-м месте, по сравнению с прошлым годом престижный эстонский вуз поднялся на 20 позиций. С 2014 года ТУ вырос в этом рейтинге на 160 строчек.

QS World University Rankings рассчитывается британской компанией Quacquarelli Symonds совместно с изданием Times Higher Education с 2004 года. Он основан на оценке репутации вузов в академической среде и среди работодателей, цитируемости публикаций сотрудников, соотношения числа преподавателей и студентов, а также относительной численности иностранных преподавателей и иностранных студентов в вузе.

Тартуский университет улучшил свое место по четырем показателям из шести. Особенно значительным (на 47 мест) был рост по соотношению преподавателей и студентов.

Проректор по развитию Эрик Пуура, комментируя рейтинг, сказал, что университет в своей деятельности не гонится за местом в рейтинге, но подобная оценка для коллектива очень приятна.

В первой десятке на этот раз пять американских университетов, четыре британских и один швейцарский. Всего в рейтинг внесен 1 001 вуз. Полный рейтинг можно посмотреть здесь.

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