Тартуский университет и ТТУ: выпускники, сдавайте госэкзамены!

Хотя Министерство образования и науки в связи с чрезвычайным положением позволили выпускникам школ сдавать госэкзамены в добровольном порядке, университеты призывают обязательно их сдать.
Проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волл подчеркивает, что в ТТУ прием на учебу идет по проходному баллу, а это значит, что необходим высокий результат экзаменов по математике и эстонскому языку.
Он также отметил, что у результатов госэкзаменов не истекает срок и они действуют во многих университетах, как в Эстонии, так и за рубежом, поэтому стоит планировать свое будущее уже сейчас и оставить себе возможность поступить в большинство университетов и в будущие года.
По словам проректора по учебной части Тартуского университета Ауне Валк, сдать госэкхамены сразу по окончании гимназии легче, чем через год или несколько лет, и если что-то пойдет не так, то экзамены всегда модно пересдать. Она также отмечает, что если в этом году нет планов поступить в университет, то через год-другой такая идея и потребность может возникнуть.
Хотя Министерство образования и науки в связи с чрезвычайным положением позволили выпускникам школ сдавать госэкзамены в добровольном порядке, университеты призывают обязательно их сдать.
Тем, кто все же решил не сдавать госэкзамены в этом году, нужно сообщить об этом в целевое учреждение Innove до 11 мая. Стоит отметить, что государственные экзамены нужно обязательно сдавать тем, кто планирует пойти учиться на специальность, которая требует для поступления результаты госэкзаменов.
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