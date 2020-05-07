Тартуский университет и ТТУ: выпускники, сдавайте госэкзамены!

Хотя Министерство образования и науки в связи с чрезвычайным положением позволили выпускникам школ сдавать госэкзамены в добровольном порядке, университеты призывают обязательно их сдать.

Проректор по учебной части Таллиннского технического университета Хендрик Волл подчеркивает, что в ТТУ прием на учебу идет по проходному баллу, а это значит, что необходим высокий результат экзаменов по математике и эстонскому языку.

Он также отметил, что у результатов госэкзаменов не истекает срок и они действуют во многих университетах, как в Эстонии, так и за рубежом, поэтому стоит планировать свое будущее уже сейчас и оставить себе возможность поступить в большинство университетов и в будущие года.

По словам проректора по учебной части Тартуского университета Ауне Валк, сдать госэкхамены сразу по окончании гимназии легче, чем через год или несколько лет, и если что-то пойдет не так, то экзамены всегда модно пересдать. Она также отмечает, что если в этом году нет планов поступить в университет, то через год-другой такая идея и потребность может возникнуть.

Хотя Министерство образования и науки в связи с чрезвычайным положением позволили выпускникам школ сдавать госэкзамены в добровольном порядке, университеты призывают обязательно их сдать.

Тем, кто все же решил не сдавать госэкзамены в этом году, нужно сообщить об этом в целевое учреждение Innove до 11 мая. Стоит отметить, что государственные экзамены нужно обязательно сдавать тем, кто планирует пойти учиться на специальность, которая требует для поступления результаты госэкзаменов.