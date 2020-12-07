Тартуский ученый: переболевшие коронавирусом в будущем могут быть заразными и испытывать симптомы

По словам профессора молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярта Петерсона, если у человека выработались антитела (например, в результате болезни или вакцинации), то при заражении они сразу же начинают уничтожать вирус.

Однако то, как быстро вирус будет выведен из организма, зависит от ряда индивидуальных факторов. Например, от количества вируса, от количества антител, от того, насколько сильно и с какими частицами вируса связываются антитела.

”Если у человека в крови больше тех антител, которые мешают вирусу заражать следующие клетки, то уничтожение вируса происходит быстрее”, — сказал Петерсон.

”Кроме того, влияние могут оказать многие другие факторы: например, возраст человека, то, сколько времени прошло с прошлого заражения или вакцинации, ранее перенесенные инфекции и болезни и даже форма носа”, — перечислил он.

Поскольку пока вакцинация проводилась только в рамках клинических исследований, точное время, в течение которого человек остается заразным, сказать нельзя. ”Однако предполагается, что если у человека сформировался иммунитет к коронавирусу, то в среднем на уничтожение вновь попавшего в организм вируса должно уйти несколько дней”.

”Самое важное при этом, что даже в случае возникновения легких симптомов болезни осложненный COVID-19 не формируется”, — сказал ученый.

Профессор подчеркнул, что у большинства людей уходит от 2 до 5 дней на подавление вируса, поэтому в течение этого времени они могут быть заразными для окружающих.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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