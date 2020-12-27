Тартуский стриптиз-клуб нашел способ обойти коронавирусные ограничения?

Тартуский клуб Sapphire нашел способ, как можно держаться на плаву в условиях коронавирусных ограничений: после официального времени закрытия он предлагает продолжить праздник в специальном автобусе. Является ли этот способ законным?
В рекламе клуба Sapphire написано, что после 22 часов есть возможность продолжить вечеринку "в четырех автобусах или в нескольких лимузинах клуба".
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны Меэлис Саарепуу сказал Delfi, что на месте проведения вечеринок действуют те же ограничения, что и в других развлекательных заведениях.
"К таким вечеринкам приковано внимание полиции, и, в случае выявления нарушения, мы передадим информацию в Департамент здоровья, — сказал Саарепуу. — Мы и раньше общались с руководителем этой фирмы и обратили внимание на действующие ограничения. Призываем руководителей всех предприятий к ответственности и разумному поведению".
"Рекомендуем владельцам увеселительных заведений и самим людям в сегодняшних условиях, когда ежедневно прибавляется сотни заболевших, подумать над возможными рисками вечеринок", — отметил полицейский.
Представитель клуба Sapphire пояснил Delfi, что в данном случае ситуация спорная: упомянутый в рекламе автобус якобы сейчас сломан и реально людей не возит. А после 22 часов можно использовать лимузины, вмещающие максимально восемь человек.
"Если два клиента сядут в лимузин, разве такого не может быть? "Если я, например, поеду со своей женой в автомобиле, что в этом противозаконного?" — спрашивает работник клуба. Он также отметил, что недавно стражи порядка остановили лимузин Sapphire, но вроде никаких проблем не возникло.
На вопрос, а почему тогда речь в рекламе идет о четырех автобусах, представитель Sapphire ответил: "Каждый делает рекламу так, как хочет".
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