Тартуский художественный музей приглашает участвовать в конкурсе выставочных проектов ”Новый Тарту”

Тартуский художественный музей объявил открытым конкурс на следующую выставку из серии ”Молодой Тарту” в 2019 году. Начавшаяся в 2017 году при поддержке города Тарту серия выставок создана с целью популяризировать и поддержать молодых художников, чье творчество связано с Тарту.
Выставка пройдет в проектном зале на третьем этаже музея в период 14.11.2019—12.01.2020.
В этом году музей предлагает возможность провести свою выставку автору, выбранному через открытый конкурс. Срок подачи заявок до 31.03.2019. Победителя выберет комиссия из сотрудников музея и спонсоров. Решение станет известно не позднее 14.04.2019.
Под ”молодым художником, связанным с Тарту” музей подразумевает автора до 35 лет, получившего образование или живущего в Тарту. Преимуществом будет небольшой выставочный опыт. Ограничений по выбранным техникам нет.
Для участия в конкурсе следует отправить документы (описание проекта, мотивационное письмо не более 1 страницы А4, творческое портфолио и СВ) до 31 марта по адресу heiti@tartmus.ee.
Победивший художник сможет создать выставку вместе с командой Тартуского художественного музея. Создание выставки включает гонорар художнику и бюджет для производства выставки и печати сопровождающего издания. Гонорар художнику поддерживают Barlova и Vilde&Vine.