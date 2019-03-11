Тартуский художественный музей приглашает участвовать в конкурсе выставочных проектов ”Новый Тарту”

Выставка пройдет в проектном зале на третьем этаже музея в период 14.11.2019—12.01.2020.

В этом году музей предлагает возможность провести свою выставку автору, выбранному через открытый конкурс. Срок подачи заявок до 31.03.2019. Победителя выберет комиссия из сотрудников музея и спонсоров. Решение станет известно не позднее 14.04.2019.

Под ”молодым художником, связанным с Тарту” музей подразумевает автора до 35 лет, получившего образование или живущего в Тарту. Преимуществом будет небольшой выставочный опыт. Ограничений по выбранным техникам нет.

Для участия в конкурсе следует отправить документы (описание проекта, мотивационное письмо не более 1 страницы А4, творческое портфолио и СВ) до 31 марта по адресу heiti@tartmus.ee.

Победивший художник сможет создать выставку вместе с командой Тартуского художественного музея. Создание выставки включает гонорар художнику и бюджет для производства выставки и печати сопровождающего издания. Гонорар художнику поддерживают Barlova и Vilde&Vine.