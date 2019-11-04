Тартуский аэропорт готов принять самолет Путина

В прошлом году в Тартуском аэропорту приземлился самолет польского президента Анджея Дуды. Если следующим летом президент России решит прилететь в Тарту, то возникает вопрос: сможет ли его лайнер здесь совершить посадку.
Российский лидер еще не ответил на приглашение президента Керсти Кальюлайд посетить Тарту. Но местный аэропорт готов к особым условиям, которые потребуются для принятия самолета Путина.
Пресс-секретарь аэропорта Маргот Холтс сказала, что с ними никто не связывался по поводу возможного визита Путина, поэтому никаких приготовлений не проводилось.
"Тартуский аэропорт готов принимать и спецсамолеты, выполняя спецусловия, которые зависят, конечно, от конкретного лайнера, на котором прибудет глава российского государства", — сказал Холтс.
Она добавила, что воздушные суда, схожие по параметрам с самолетом Путина, в Тарту ранее приземлялись. "Но всё-таки сейчас уверенно говорить, что самолет российского президента может в Тарту приземлиться нельзя".
Путин использует Ил-96-300PU, который весит свыше 100 тонн. Взлетно-посадочная полоса тартуского аэродрома 1799 метров длиной и 31 метр шириной — это означает, что она подходит для принятия самолетов весом до 75 тонн.
По словам Хольтс, масса самолета зависит от различных аспектов, поэтому сесть в Тарту может и более тяжелая машина. "Всё зависит от конкретного самолета", — сказала она.
Хотя Путин на приглашение Кальюлайд еще не ответил, российское посольство знакомится с условиями и занимается технической подготовкой, сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет ERR.
"Возможную техническую подготовку Российского посольства нельзя трактовать так, что на визит дан утвердительный ответ. Лидеры больших стран принимают обычно решения о поездках в последний момент, так будет и в этот раз", — отметил министр.
Президент ЭР Кальюлайд пригласила Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится в Эстонском национальном музее в Тарту 17-19 июня.
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