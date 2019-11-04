Тартуский аэропорт готов принять самолет Путина

Российский лидер еще не ответил на приглашение президента Керсти Кальюлайд посетить Тарту. Но местный аэропорт готов к особым условиям, которые потребуются для принятия самолета Путина.

Пресс-секретарь аэропорта Маргот Холтс сказала, что с ними никто не связывался по поводу возможного визита Путина, поэтому никаких приготовлений не проводилось.

"Тартуский аэропорт готов принимать и спецсамолеты, выполняя спецусловия, которые зависят, конечно, от конкретного лайнера, на котором прибудет глава российского государства", — сказал Холтс.

Она добавила, что воздушные суда, схожие по параметрам с самолетом Путина, в Тарту ранее приземлялись. "Но всё-таки сейчас уверенно говорить, что самолет российского президента может в Тарту приземлиться нельзя".

Путин использует Ил-96-300PU, который весит свыше 100 тонн. Взлетно-посадочная полоса тартуского аэродрома 1799 метров длиной и 31 метр шириной — это означает, что она подходит для принятия самолетов весом до 75 тонн.

По словам Хольтс, масса самолета зависит от различных аспектов, поэтому сесть в Тарту может и более тяжелая машина. "Всё зависит от конкретного самолета", — сказала она.