Тартуские ученые: у 80% переболевших COVID-19 в легкой форме антитела сохранились и спустя восемь месяцев

По оценке ученых, бессимптомные носители составляют важную группу, поскольку пока неясно, почему у части людей болезнь протекает незаметно. Необходимо выяснить, сформировалось ли у таких людей иммунная память в отношении антител и Т-клеточный иммунитет и провести сравнения с больными, перенесшими COVID-19 в легкой и тяжелой формах.
”Сейчас нет оснований полагать, что у людей, которые перенесли COVID-19 в легкой форме, иммунитет исчезает быстрее чем у тех, кто переболел очень тяжело”, — прокомментировала результаты руководитель исследования доктор Пийа Йыги.
То, каким именно образом происходит формирование иммунитета, и почему у 20% антитела не сохраняются или сохраняются на протяжении менее длительного времени, пока изучается. Йыги сказала, что формирование иммунитета зависит от нескольких факторов. ”Имеется т. н. обеспеченный антителами иммунитет, который мы и изучали. Сейчас в рамках того же исследования изучается другой тип иммунитета — клеточный”, — сказала она.
В качестве следующего шага ученые рассмотрят результаты исследований клеточного иммунитета и маркеров воспаления, что может дать больше информации об устойчивости иммунитета и причинах, по которых один человек болеет COVID-19 в тяжелой, другой — в легкой или бессимптомной форме.
В марте стартует исследование KoroSero-EST-3, в ходе которого будет изучен иммунитет популяции по всей Эстонии в различных возрастных группах. Задача исследования — выяснить, сколько жителей Эстонии будут серопозитивными (имеющими иммунитет) спустя год после начала пандемии.
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