Тартуские ученые разрабатывают тесты, выявляющие переболевших коронавирусом людей

Расположенная в Тарту фирма Icosagen сотрудничает с крупнейшими фармацевтическими компаниями всего мира. Ранее основная деятельность организации была направлена на разработку антител для борьбы с раковыми заболеваниями и болью, а в разгар пандемии компания занялась разработкой антител к COVID-19, RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру +".
В Icosagen считают, что такое знание поможет постепенно вернуться к нормальной жизни с минимальными рисками для здоровья людей.
По задумке ученых, будущие тесты могли бы продаваться в аптеке и определять не только наличие коронавирусной инфекции в организме, но и других болезней, которые, как известно, никуда не исчезли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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