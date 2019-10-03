Тартуские бары захотели сделать город чище, но властям идея не понравилась

В августе четыре тартуских бара — Möku, Kivi, Barlova и Naiiv — внедрили систему выдачи многоразовых стаканов, так как раньше в барах наливали напитки в одноразовую посуду, в результате в урнах или просто на улицах оказывались сотни пластиковых стаканов, пишет rus.err.ee.

С августа заведения стали выдавать под залог в размере двух евро многоразовые стаканчики, вернуть которые можно было в любом из четырех баров.

"Совместно нам было проще заставить людей привыкать к новой реальности: что напитки теперь наливают не в пластиковые стаканы, а многоразовые, которые можно использовать повторно", — рассказал член правления бара Naiiv Мартин Маатеэ.

"Идея снизить потребление пластика приветствуется, но все же она противоречит закону о правопорядке. Употребление алкоголя допускается на территории заведения общественного питания, но в данном случае клиенты берут стакан и ходят с ним по барам. Распитие спиртных напитков на улице запрещено", — напомнила главный специалист по надзору за торговыми учреждениями Мерле Пау.

Чиновники тем не менее настаивают, что сотрудничество баров способствует потреблению алкоголя в общественных местах, поэтому требуют его прекратить, по их мнению, каждый бар мог бы выдавать свои собственные стаканы.