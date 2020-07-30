Тартуская горуправа и медики призывают горожан к осторожности

По состоянию на утро четверга, в городе Тарту зарегистрировано восемь заражений коронавирусом, сообщает пресс-служба Тартуской горуправы.

По словам главы южного региона Департамента здоровья Тийи Лухт, все инфицированные связаны со случаем, диагностированным 24 июля, который начался с посещения ночного клуба человеком с симптомами заболевания. "Поскольку круг близких контактов довольно широкий, мы можем ожидать постоянного роста числа инфицированных", - отметила Лухт.

В круг близких контактов в данном случае входят 53 человека.

По словам мэра города Тарту Урмаса Клааса, расширение очага вируса в Тарту вызывает большое сожаление. "Безответственное поведение одного человека может поставить под угрозу здоровье многих людей. От поведения каждого зависит, усилится ли вспышка вируса в Тарту, что снова вернет ограничения, или мы сможем ее ограничить", - добавил мэр.

Лухт добавила, что новые ограничения будут введены при условии, если в Эстонии заболеваемость за последние 14 дней превысит 25 случаев на 100 000 жителей.

Тартуская городская управа и Департамент здоровья подчеркивают, что человек с симптомами заболевания должен оставаться дома и в случае подозрения на заражение связаться со своим семейным врачом. Внимательно нужно следить за своим здоровьем также людям, у которых мог быть контакт с носителем коронавируса.

Во избежание распространения коронавируса следует тщательно мыть руки и соблюдать дистанцию, даже на общественных мероприятиях. Коронавирус распространяется от зараженного человека к здоровому прежде всего при близком контакте, то есть в ситуации, когда люди по меньшей мере в течение 15 минут находятся друг от друга ближе 2 метров.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!