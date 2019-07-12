Тартусцы на городских велосипедах 17 раз обогнули Землю. Данные о всех пользователях утекли в свободный доступ

«Утечка касалась 39 000 человек. Уязвимость обнаружил просвещенный в IT-технологиях горожанин, который и сообщил об этом в горуправу», - говорит руководитель Тартуского общественного транспорта Роман Меэкса.

Согласно докладу обслуживающей электронную систему проката велосипедов фирмы Bewegen, этот житель города был единственным человеком, который добрался до данных. Никаких сообщений о злоупотреблениях в мэрию не поступало.

К полудню 12 июля со дня запуска системы аренды велосипедов в работу тартусцы и гости столицы наездили 680 361 километр — 17 раз можно обогнуть экватор. У системы 25 619 активных пользователей. Если в июне средний пробег велосипедов составлял 20 000 км в день, то в июле этот показатель снизился до 11 389 км.

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Всего горожанам в рамках проекта предложено для использования 750 велосипедов. За всё время штраф (80 евро) за значительную задержку транспортного средства был выписан 29 раз.

Стоимость проекта — 2,5 млн евро, из которых городская казна покрыла 383 000. Остальные расходы оплачены из европейских фондов.