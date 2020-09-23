Тарту ожидает от горожан предложений по климатической программе

Программа дает обзор производства и потребления энергии в Тарту и обзор ее влияния на окружающую среду и климат, а также ставит целью повысить эффективность использования энергии в городе, увеличить производство и потребление возобновляемой энергии. Кроме того, большое внимание уделяется необходимости адаптации к изменениям климата, развитию озеленения в городе и повышению сознательности людей.

”Потребление энергии является частью нашей повседневной жизни, и поэтому в успешной реализации программы по энергии важную роль играет каждый житель города, каждое предприятие и учреждение”, — сказал вице-мэр Тарту Раймонд Тамм, — ”приглашаем всех участников к размышлению и дискуссии по действиям и решениям, предположенным в программе”.

В климатической программе установлено целью достичь в Тарту климатической нейтральности к 2050 году и промежуточной целью — уменьшить к 2030 году количество выбросов CO2 на 40% по сравнению с 2010 годом. Программа описывает цели и действия разных отраслей (центральное отопление, электроэнергия, транспорт, жилищный сектор, переработка отходов и т. п.), с помощью которых можно уменьшить влияние на окружающую среду и климат. В рамках программы по климату составлена также ”Стратегическая программа действий по велосипедному движению в Тарту 2020-2040”, по которой также ожидаются мнения горожан.

Ознакомиться с программой по энергии и климату города Тарту и оставить свои отзывы можно на этом сайте.