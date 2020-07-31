Тарту может стать вторым Сааремаа? В городе начали вводить ограничения и отменять мероприятия

В результате вспышки, начавшейся на вечеринке в тартуском клубе Vabank, по уточненным данным, по состоянию на вечер 31 июля было выявлено 19 инфицированных, из которых 15 живут в Тарту и Тартумаа, а четыре - в Харьюмаа.

"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы случай в тартуском ночном клубе не разросся в ситуацию, как была на Сааремаа", - сказала перед заседанием комиссии в программе "Uudis+" на Vikerraadio руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт (цитата по rus.err).

"Заболеваемость в Тартумаа слишком высока, и что-то надо делать. Будет ли это запрет на проведение мероприятий, запрет на концерты? Мы думаем над тем, какие средства будут наиболее правильными, чтобы ограничить заболеваемость", - добавила руководитель южного региона Департамента здоровья.

Для взятия очага инфекции под контроль власти Тарту уже начали вводить ограничения. С 31 июля были закрыты две группы детского сада, ввели запрет на посещение попечительского дома на улице Лийва и центра душевного здоровья на Нылваку. Отменены воскресные городские концерты, пишет rus.err.

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