Тарту может стать вторым Сааремаа? В городе начали вводить ограничения и отменять мероприятия(4)
В пятницу вечером в Тарту собралась кризисная комиссия, которая обсудила, какие методы ввести, чтобы остановить распространения коронавируса в городе.
В пятницу вечером в Тарту собралась кризисная комиссия, которая обсудила, какие методы ввести, чтобы остановить распространения коронавируса в городе.
В результате вспышки, начавшейся на вечеринке в тартуском клубе Vabank, по уточненным данным, по состоянию на вечер 31 июля было выявлено 19 инфицированных, из которых 15 живут в Тарту и Тартумаа, а четыре - в Харьюмаа.
"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы случай в тартуском ночном клубе не разросся в ситуацию, как была на Сааремаа", - сказала перед заседанием комиссии в программе "Uudis+" на Vikerraadio руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт (цитата по rus.err).
"Заболеваемость в Тартумаа слишком высока, и что-то надо делать. Будет ли это запрет на проведение мероприятий, запрет на концерты? Мы думаем над тем, какие средства будут наиболее правильными, чтобы ограничить заболеваемость", - добавила руководитель южного региона Департамента здоровья.
Для взятия очага инфекции под контроль власти Тарту уже начали вводить ограничения. С 31 июля были закрыты две группы детского сада, ввели запрет на посещение попечительского дома на улице Лийва и центра душевного здоровья на Нылваку. Отменены воскресные городские концерты, пишет rus.err.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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