10.06.2020, 21:37
Таррасте стрелял в мотоциклиста и после того, как он перестал подавать признаки жизни(3)
В ночь на воскресенье Микк Таррасте убил двух человек в Лихула. Известно, что он стрелял в мотоциклиста Вирго Рягастика и после того, как он перестал подавать признаки жизни.
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