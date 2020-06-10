10.06.2020, 21:37

Таррасте стрелял в мотоциклиста и после того, как он перестал подавать признаки жизни

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Lihula tulistamine
Lihula tulistamineFoto: Kretel Kuusk

В ночь на воскресенье Микк Таррасте убил двух человек в Лихула. Известно, что он стрелял в мотоциклиста Вирго Рягастика и после того, как он перестал подавать признаки жизни.

Вирго Рягастик погиб в ночь на воскресенье в Лихула, когда стал преследовать на мотоцикле совершившего аварию Микка Тарраста.

Тарраста подозревают в том, что он застрелил Рягастика и проезжавшую мимо на машине Юлле Хейнвер. Еще три человека получили ранения, среди них два ребенка.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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