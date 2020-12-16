Тармо Таммисте о новом назначении экс-мэра Нарвы Евграфова: всё это очень грязные игры

"В свете последних новостей создается впечатление, что отправленный в отставку с порта мэра Нарвы Алексей Евграфов – большой специалист абсолютно во всех областях. Если не справился с руководством городом, то можно стать членом правления Нарвской больницы.

В Нарвской больнице работают сотни людей, и в условиях распространения коронавируса учреждение нуждается в опытном и авторитетном руководителе. Евграфов никак не соответствует этим требованиям. Было бы логично провести конкурс на должность руководителя второй по величине больницы в регионе.

Проводя свои игры с назначениями, сторонники Евграфова упустили один юридический нюанс – прежде всего мэрия Нарвы должна отозвать Евграфова с поста члена правления, и только потом можно уже сажать его в другие кресла. Евграфов продолжил поступать в свойственном ему стиле – игнорировать законы. Личное благополучие для него превыше всего остального.

На Олева Силланда, которого очень ценят коллеги, было оказано давление, его сместили с должности. Представляю, какие настроения царят сейчас в Нарвской больнице. Все это очень грязные игры."