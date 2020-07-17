Танель Кийк вышел из спора с Хельме победителем: поддержка выступающих за равноправие объединений продолжится

Министр социальных дел провел сегодня пресс-конференцию, на которой вместе с вице-канцлером Минсоцдел рассказал, как государство будет финансировать партнеров с поступлений от налога на азартные игры.

Общественности сообщили, что поддержка объединений, выступающих за равное обращение, из данных налоговых поступлений продолжится.

Если до сих пор Минсоцдел при финансировании проектов из поступлений от налога на азартные игры сотрудничал с Государственным центром вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus), то с понедельника касающиеся финансирования вопросы отойдут полностью в ведение Министерства социальных дел.

"Для обеспечения лучшего сотрудничества между государством и получателями поддержки от налога на азартные игры с целью продвижения приорететных для государства направлений", — пояснил на пресс-конференции Кийк.