Танель Кийк вышел из спора с Хельме победителем: поддержка выступающих за равноправие объединений продолжится(1)
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе по распоряжению министра финансов Мартина Хельме были приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение. Министр социальных дел Танель Кийк вчера поставил Хельме-младшему ультиматум: деньги должны быть выплачены к трем часам пятницы. Сегодня ситуация получила разрешение.
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