Танель Кийк рассказал, будет ли правительство вводить новые ограничения на фоне роста заболеваемости

За сутки в Эстонии добавились рекордные 125 случаев заражения. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, хотя по одному дню нельзя делать окончательных выводов, нужно некоторые действующие меры пересмотреть, чтобы в более длительной перспективе избежать более широкого распространения Covid-19.
"Ни одного дополнительного ограничения на столе нет, но на уровне правительства нужно пересмотреть действующие меры, такие как предельное число участников общественных мероприятий, рекомендации по ношению масок и тд", — сказал министр.
Кийк отметил, что правительство планирует помимо запрета на ночную продажу алкоголя ввести и ограничения в употреблении алкоголя в барах-ресторанах в поздние часы, так как сейчас используются различные схемы, чтобы обойти ограничения.
Говоря о ситуации в соседних странах и Европе, министр отметил, что "сохраняется рекомендация во время коронакризиса избегать туристических поездок и направляться за рубеж только по крайней необходимости".
Также очень важно не ходить на работу больным и оставаться дома до выздоровления. Для этого правительство в четверг обсудить введение более ранней компенсации работникам по больничным листам.
Завтра на заседании правительства будет рассмотрена и возможность удаленной работы правительства. Такой опыт весной уже был получен. И теперь нужно обеспечить возможность членам правительства при необходимости работать дистанционно.
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