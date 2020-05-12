Танель Кийк просит лучших условий для людей, потерявших работу. Хватит ли на это сил у Кассы по безработице?

Министр предлагает увеличить размер страхового возмещения по безработице в первые сто дней с нынешних 50% до 70% от прежнего дохода, а пособие по безработице с нынешних 35% до 50% минимальной ставки оплаты труда за прошлый год.

Также Кийк хочет сделать систему более гибкой и позволить кассе во время кризиса выплачивать возмещение в течение более длительного периода, то есть ”привязать к текущей ситуации на рынке”, поскольку в стесненных условиях на поиск новой работы уходит больше времени, чем в обычные времена.

Но на все это нужны деньги. Если изменения по возмещению вступят в силу летом, то у Кассы по безработице уйдет в этом году на 28,4 млн евро, а в следующем — на 44,6 млн евро больше, чем она расчитывала. Если же прибавить сюда и увеличение пособия по безработице, то в этом году уйдет на 4,9 млн, а в следующем на 9,8 млн евро больше.

То есть в общей сложности — около 90 млн евро, если исходить из текущего экономического прогноза Министерства финансов.

По словам председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, который так же, как и Кийк, входит в совет Кассы по безработице, возможно ли внедрить изменения, сейчас не ясно. ”Совместимость изменений с бюджетом станет ясна, когда с момента возникновения кризиса пройдет немного времени и мы будем знать размеры экономической дыры. По самому черному сценарию через четыре года может образоваться минус”, — сказал он.

Сейчас касса компенсирует предприятиям расходы на зарплаты из собственных резервов, но они не резиновые. На повестке дня стоит вопрос: продлевать ли схему до июня, ведь на это нужно еще 100 млн евро. ”Мы вместе с работодателями ждем взноса в бюджет Кассы по безработице со стороны правительства”, — сказал Петерсон. ”Сейчас все происходило только за счет кассы, что съедает возможности обслуживания безработных на максимально высоком уровне. В случае дополнительного продления хорошо было бы, если эти средства пришли, например, за счет кредита правительства, который ЕС предлагает на льготных условиях. Сейчас мы опасаемся, что это будет сделано за счет безработных, и с этим мы особо не согласны”.