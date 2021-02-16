16.02.2021, 14:56

Танель Кийк: правительство понимает серьезность ситуации и сообщит о новых ограничениях послезавтра

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Terviseameti pressikonverents
Tanel KiikFoto: Ilmar Saabas

Министр здоровья и труда Танель Кийк сообщила в программе ”Uudis+” на Vikerraadio, что праивтельство примет решение насчет новых ограничений в четверг.

Кийк добавил, что правительство понимает серьезность ситуации и поэтому считает, что нужно предпринять определенные шаги, чтобы помешать распространению коронавируса.

По словам министра, научный совет представил правительству пакет разумных ограничений, чтобы пересмотреть ограничения, действующие в различных сферах. Пакет ограничений связан со сферами развлечений, общественного питания и образования.

Правительство обсудит его между собой и с фракциями Рийгикогу.

Кийк добавил, что новые ограничения будут касаться начала марта.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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