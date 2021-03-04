Танель Кийк попросил министра здравоохранения Германии поделиться вакциной от COVID-19

"Я спросил о возможности купить или одолжить вакцину", - сообщил Кийк.

В ряде европейских стран, в том числе и Германии, возникла ситуация, когда складские остатки вакцины растут, потому что поступающее количество не успевают использовать.

Особенно плохая ситуация в Германии сложилась с вакциной AstraZeneca. Сначала власти страны решили, что не будут делать прививки этой вакциной пожилым людям. Это создало у части населения впечатление, что речь идет не об очень хорошей вакцине, и поэтому многие не захотели вакцинироваться AstraZeneca.

Теперь немецкие медики изменили свое решение и намерены рекомендовать использование AstraZeneca и для пожилых людей. Между тем складские остатки вакцины росли - ее поступало больше, чем были в состоянии использовать. Причем это касается не только AstraZeneca, но и других вакцин.

"Спан ответил, что такие сделки требуют в Германии внутриполитической договоренности", - добавил Кийк.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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