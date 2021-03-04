04.03.2021, 07:20

Танель Кийк попросил министра здравоохранения Германии поделиться вакциной от COVID-19

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Микк Салу, Eesti Ekspress
EST
Valitsuse pressikonverents
Tervise- ja tööminister Tanel KiikFoto: Priit Simson

Министр здравоохранения и труда Эстонии Танель Кийк провел вчера беседу со своим немецким коллегой Йенсом Спаном. В числе прочего разговор шел о помощи со стороны ФРГ вакциной от коронавируса.

"Я спросил о возможности купить или одолжить вакцину", - сообщил Кийк.

В ряде европейских стран, в том числе и Германии, возникла ситуация, когда складские остатки вакцины растут, потому что поступающее количество не успевают использовать.

Особенно плохая ситуация в Германии сложилась с вакциной AstraZeneca. Сначала власти страны решили, что не будут делать прививки этой вакциной пожилым людям. Это создало у части населения впечатление, что речь идет не об очень хорошей вакцине, и поэтому многие не захотели вакцинироваться AstraZeneca.

Теперь немецкие медики изменили свое решение и намерены рекомендовать использование AstraZeneca и для пожилых людей. Между тем складские остатки вакцины росли - ее поступало больше, чем были в состоянии использовать. Причем это касается не только AstraZeneca, но и других вакцин.

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"Спан ответил, что такие сделки требуют в Германии внутриполитической договоренности", - добавил Кийк.

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