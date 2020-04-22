Танель Кийк: определенные ограничения продлятся до конца лета

Плановое лечение постепенно начало восстанавливаться со вторника. Следующее смягчение ограничений, вероятно, коснется мероприятий и торговых центров, передает RusERR слова министра социальных дел Танеля Кийка, сказанные им в интервью программе "Esimene stuudio" на ETV.

"В следующей фазе мы будем говорить о деятельности по интересам на открытом воздухе, о мероприятиях, связанных с молодежью или детьми, а также о торговых центрах. Вопрос в том, должны ли мы открывать все магазины одновременно. Я думаю, что мы должны исходить из того, что кинотеатры и места проведения досуга могут оставаться закрытыми дольше, чем, например зоомагазины или другие необходимые магазины. Тут также надо решить, что будет являться нормой, например, будет ли в магазинах одежды разрешено примерять товар", — сказал министр и добавил, что постепенная отмена ограничений будет продолжаться весной и летом.

Ясно то, что в мае-июне крупных мероприятий, в том числе многолюдного празднования Ивановой ночи, не будет.

В данный момент вероятно, что чрезвычайное положение продлят на заседании правительства в четверг: "Продление чрезвычайного положения вероятно, так как мы должны учитывать то, что распространение пандемии хоть и немного затормозилось, но не преодолено ни в одной стране. Эстония должна быть очень осторожной в части ослабления ограничений, и поэтому продление чрезвычайного положения — это разумный выбор".

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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