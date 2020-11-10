Танель Кийк о введении обязательного ношения масок: подойдет и самодельная маска, и шарф

"Наша цель состоит в том, чтобы люди использовали разумные средства для предупреждения распространения вируса, использовали маски имеено в общественном транспорте, многолюдных закрытых помещениях. Правительство дало об этом очень ясную установку, и затем мы будем оценивать выполнение этой установки, прежде, чем начнем обсуждать более жесткие меры", - сказал Кийк.

Министр констатировал, что хотя наибольшую эффективность имеют хирургические и медицинские маски, но определенный эффект даст и прикрывание рта другим образом. Решение правительства и предусматривает, что теперь в общественном транспорте и закрытых общественных местах нужно или носить или маску, или прикрывать рот и нос.

"Люди могут выбирать, будет ли это многоразовая маска, одноразовая маска, самодельная маска, шарф и тому подобное", - пояснил Кийк. "Цель состоит в том, чтобы люди не кашляли бы случайно в сторону других людей и не распространяли бы потенциально вирус вокруг себя".

Прикрывание рукой не имеет смысла

В Delfi пришел вопрос от читателя, который поинтересовался: можно ли, заходя в торговый центр, просто прикрыть рот и нос рукой? Министр считает это не самой лучшей идеей.

"Если человек считает, что это самый правильный способ защитить себя и здоровья других, то он может использовать такой метод", - сказал Кийк. "Но я на самом деле рекомендую людям подумать о покупке себе нескольких масок. Сегодня цены на маски гораздо более разумные, чем весной, они более доступны".

Кийк также призвал работодателей заказать для своих работников многоразовые маски.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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