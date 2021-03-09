09.03.2021, 16:22

Танель Кийк: если число нуждающихся в госпитализации превысит наши возможности, то рассмотрим обращение к Финляндии и Латвии

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Рихо Нагель
EST 3
Terviseameti pressikonverents
Terviseameti pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс сообщил сегодня своему эстонскому коллеге Танелю Кийку, что наш южный сосед готов при необходимости помочь Эстонии в борьбе с коронакризисом.

"Латвийский министр здравоохранения выразил сегодня готовность, что если в будущем возникнет такая потребность, мы говорили не о текущей неделе, то они придут нам на помощь", — сказал Delfi министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

"Если мы увидим, что показатели заболеваемости продолжат рост и число нуждающихся в госпитализации людей будет превышать возможности эстонских больниц, то, без сомнения, нам нужно будеть рассмотреть возможность обратиться за помощью как к Финляндии, так и Латвии. На этой неделе мы в любом случае справимся, проведя необходимую реорганизацию", — сказал Кийк.

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"Сейчас мы стараемся обеспечить нуждающихся в стационарном лечении пациентов, используя возможности эстонской больничной системы и перераспределяя больных по различным больницам", — сказал Кийк.

Руководство разрешением кризиса разделено между Пыхьяским и Лыунаским медицинскими штабами. "В настоящее время самая критическая ситуация в Таллинне и в более широком смысле — в Пыхьяском штабе", — сказал Кийк и добавил, что критической ситуация является и в Ида-Вируском уезде, который входит в ведение Лыунаского штаба.

В остальном Лыунаском регионе еще есть свободные больничные места, куда перенаправляются пациенты из Пыхьяского региона.

"Второе направление нашей нынешней деятельности — привлечение медицинского персонала. В первую очередь это касается студентов различных специальностей — учащихся шестого курса медфакультета Тартуского университета или студентов последних курсов высших прикладных вузов", — сообщил Кийк.

Министр надеется, что введение новых ограничений поможет снизить нагрузку на больницы. "Здесь я настроен оптимистично — показатели заболеваемости начнут снижаться во второй половине марта, а это означает, что потребность в стационарном лечении будет в конце марта-апреле ниже, чем в середине марта".

Кийк считает, что справиться больницам поможет и вакцинация: с ее помощью предотвращается появление очагов COVID-19 в домах по уходу и потребность в госпитализации среди представителей групп риска.

"Можно утверждать, что сейчас у нас без вакцинации при том же показателе заболеваемости было бы примерно на 100 пациентов больше, чем сейчас", — сказал министр, и подчеркнул, что много проблем доставляет заболеваемость среди персонала больниц.

"Вакцинация в нынешнем масштабе существенного влияния на показатель заболеваемости еще не имеет. Если у нас одной дозой привито чуть больше 100 000 жителей, то это среди 1,33-миллионного населения составляет 8 процентов, а остальные 90% подвержены инфекции и им может потребоваться больничное лечение", — пояснил Кийк.

Влияние вакцинации на обуздание пандемии, по словам министра, будет заметно во второй половине весны, летом и в наибольшей степени — осенью, когда прививки в Эстонии будут сделаны более широкому кругу населения.

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