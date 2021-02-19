Танель Кийк: AstraZeneca может применяться во всех возрастных группах

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал в интервью радионовостям ERR, что возрастной порог может быть изменен, когда придут новые данные об исследовании воздействия AstraZeneca.

"Мы знаем, что эта вакцина безопасна для людей любого возраста. Нам известно, что она способна предотвратить осложнения от заболевания и смертность, предотвращает также возникновение всех возможных симптомов. Сейчас мы исходим из рекомендаций государственной комиссии по иммунопрофилактике. Те же возрастные границы установлены и в Финляндии. Есть также страны, в их числе наш южный сосед — Латвия, в которых AstraZeneca используется во всех возрастных группах", — пояснил Кийк, добавив, что существуют некоторые различия в рекомендациях.

"Европейский департамент лекарственных средств предоставил свободу действия в определении возрастных рамок, утверждая, что эту вакцину можно применять во всех возрастных группах с 18 лет. Она безопасна и эффективна. Каждое государство, исходя из того, сколько у него вакцины на данный момент, каковы показатели научных исследований и эффективность этих препаратов, может само решать, в какой возрастной группе какая вакцина будет применяться. В Европе в этом смысле существуют самые различные практики", — добавил министр здоровья и труда.

На этой неделе в Эстонии началась вакцинация работников образования и выяснилось, что в Таллинне не хватает вакцины для педагогов старше 70 лет, так как в данный момент в стране существует нехватка вакцин Moderna или Pfizer-BioNTech.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!