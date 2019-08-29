29.08.2019, 19:22

"Там продукты дешевле, а зарплаты выше". ПРЕМЬЕРА: Второй сезон подкаста "Халтура" — теперь о работе и жизни за рубежом


Виталий Бесчастный
ведущий, продюсер
Алина Захарова
ведущая
EST
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina Zahharova
Vitali-Dmitri Bestsastnõi, Alina ZahharovaFoto: Priit Simson

Дорогие слушатели подкаста "Халтура", сегодня стартует второй сезон нашей передачи про возможности дополнительного заработка. Теперь мы будем общаться с людьми, которые работали или продолжают работать за рубежом — в Финляндии, Англии, Венгрии и других странах!

Первый эпизод второго сезона можете послушать здесь:


Героем стала Карина, которая 4.5 года училась и работала в Глазго, Шотландия.

Вы узнаете:

  • Как переехать в Шотландию и почему туда
  • Нужен ли студенческий кредит?
  • Кем работают местные
  • Где дешевле продукты? (Спойлер, там)
  • Что они пьют по выходным и как много
  • Сложно ли арендовать квартиру и сколько все это стоит
  • Какие фильмы нужно посмотреть, чтобы быть точно готовым к переезду
  • Стоит ли просто съездить на север Великобритании

Как всегда, мы можете предлагать героев для интервью — счастливчиком можете стать и вы. Слушайте нас на всех платформах — Apple, подкасты Google и Soundcloud.

Ведущие: Виталий Бесчастный и Алина Захарова.

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