"Там продукты дешевле, а зарплаты выше". ПРЕМЬЕРА: Второй сезон подкаста "Халтура" — теперь о работе и жизни за рубежом
Дорогие слушатели подкаста "Халтура", сегодня стартует второй сезон нашей передачи про возможности дополнительного заработка. Теперь мы будем общаться с людьми, которые работали или продолжают работать за рубежом — в Финляндии, Англии, Венгрии и других странах!
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