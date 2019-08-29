"Там продукты дешевле, а зарплаты выше". ПРЕМЬЕРА: Второй сезон подкаста "Халтура" — теперь о работе и жизни за рубежом(1)
Дорогие слушатели подкаста "Халтура", сегодня стартует второй сезон нашей передачи про возможности дополнительного заработка. Теперь мы будем общаться с людьми, которые работали или продолжают работать за рубежом — в Финляндии, Англии, Венгрии и других странах!
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