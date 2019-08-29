"Там продукты дешевле, а зарплаты выше". ПРЕМЬЕРА: Второй сезон подкаста "Халтура" — теперь о работе и жизни за рубежом

Первый эпизод второго сезона можете послушать здесь:



Героем стала Карина, которая 4.5 года училась и работала в Глазго, Шотландия.

Вы узнаете:

Как переехать в Шотландию и почему туда

Нужен ли студенческий кредит?

Кем работают местные

Где дешевле продукты? (Спойлер, там)

Что они пьют по выходным и как много

Сложно ли арендовать квартиру и сколько все это стоит

Какие фильмы нужно посмотреть, чтобы быть точно готовым к переезду

Стоит ли просто съездить на север Великобритании

Как всегда, мы можете предлагать героев для интервью — счастливчиком можете стать и вы. Слушайте нас на всех платформах — Apple, подкасты Google и Soundcloud.

Ведущие: Виталий Бесчастный и Алина Захарова.